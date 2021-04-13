Standup-комик Алексей Рябчиков задержан во время поиска закладки во дворе

Фото: instagram.com/alexei_mel7/

В Москве задержан известный Standup-комик Алексей Рябчиков. Полицейские забрали молодого человека со двора дома на Профсоюзной улице. Молодой человек вел себя странно и пытался что-то отыскать.

По словам источника Пятого канала, скорее всего, Рябчиков был занят поиском закладки. Полицейские какое-то время наблюдали за мужчиной, а после предложили проехать в отделение.

При досмотре в кармане одежды Рябчикова был обнаружен небольшой пакетик с неизвестным содержимым. Сначала комик отказывался объяснять, что внутри, а потом все же признался. Он настаивает, что в пакетике снотворное, которое нужно ему по рекомендации врача.

Тем не менее, сверток был направлен на экспертизу. Специалисты проанализируют состав порошка и ответят, что это такое.

В свое оправдание молодой человек заявил, что не нарушал закон и какой-либо вины за ним нет.

Пока мужчину подозревают в хранении наркотиков. Если экспертиза подтвердит, что в конфискованном свертке действительно находится запрещенное вещество, то ему грозит серьезный тюремный срок.