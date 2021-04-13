Володин: Россия должна занимать подобающее место и кому-то придется подвинуться

По словам политика, Штаты некорректно и не дипломатично поступают по отношению к РФ. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель Госдумы Вячеслав Володин оценил взаимоотношения США и России на политической арене.

"Мы вступаем в ту фазу развития, когда Россия должна занимать подобающее место и кому-то придется подвинуться", - заявил он, говоря о США.

По словам политика, Штаты некорректно и не дипломатично поступают по отношению к России, сообщает РИА Новости.

Так, Володин напомнил о попытках США переписать историю Второй мировой войны, историю освоения космоса. Он отметил и то, что Штаты в спорте пытаются не допустить сильных спортсменов на Олимпийские игры, а также спекулируют на теме вакцины, потому что доходы от собственных вакцин им более важны.

"Тема космоса в нынешней ситуации приобретает огромное, в том числе, политическое значение. Сильные признают победу своего конкурента, а слабые будут замалчивать. США слабыми не назовешь, значит, они слабеющие", - высказался Володин.

Напомним, в прошлом году в день ознаменования победы над фашисткой Германией Белый дом опубликовал на официальном портале информацию, в которой говорится, что победа одержана благодаря США. Таким образом вызвав неоднозначную реакцию российских и европейских пользователей интернета, чьи предки сражались за свободу.