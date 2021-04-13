В центре Москвы посетительнице кофейни продали антисептик вместо воды

Москвичка купила в кофейне Сofix минеральную воду без газа. Однако оказалось, что там антисептик. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В субботу, 10 апреля, москвичка купила минеральную воду без газа в кофейне Сofix на Охотном ряду, но в бутылке оказался антисептик. Руководство сети уже принесло девушке извинения и начало проверку исполнения стандартов работы всех кофеен.

В пресс-службе Cofix объяснили, что из-за пандемии коронавируса все кофейни сети должны иметь антисептик и в случае нехватки средство должны быстро доставлять в любое отделение.

- К сожалению, в этот раз из-за халатности сотрудников антисептик перевозился в таре из-под питьевой воды, что категорически запрещено стандартами работы кофеен Cofix, - сказано в заявлении на сайте компании.

В компании также отметили, что девушка не успела проглотить антисептик, а сразу выплюнула его. Затем она вернулась в кофейню и написала жалобу.

Руководство сети принесло извинения пострадавшей, пообещало отстранить от работы всех виновных в инциденте, а также предложили девушке помощь и возмещение медицинских расходов.

- По факту инцидента в кофейнях сети будет проведена дополнительная проверка выполнения стандартов Cofix Check, - также добавили в пресс-службе кофейни.