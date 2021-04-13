CNN удалил публикации про обострение конфликта в Донбассе после критики Захаровой. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский телеканал CNN удалил публикации про обострение конфликта в Донбассе, которое вызвало возмущение у официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Во вторник, 13 апреля, официальный представитель МИД Мария Захарова обратила внимание, что телеканал CNN выдал украинские танки на украинском вокзале за "подготовку России к войне".

Она опубликовала скриншот публикации с сайта CNN "Президент Украины направляется в окопы, пока Россия наращивает свои войска" с фотографиями танков, которые стоят на железнодорожных путях на вокзале.

Мария Захарова призвала журналистов отвлечься от участия в общественной жизни России и больше времени уделять профессии.

Телеканал выдал украинские танки на украинском вокзале за "подготовку России к войне". Фото: скриншот.

Напомним, ранее украинские власти выразили обеспокоенность присутствием российской военной техникой у границы с Украиной. Владимир Зеленский призвал НАТО обратить на это внимание, заявив, что РФ якобы готовится к наступлению. Он также провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, в котором получил поддержку американской стороны.

В свою очередь российская сторона неоднократно заявляла, что не собирается вести военные действия, а перемещение российских военных никого не касается - РФ укрепляет свои границы.