В Госдуму внесен законопроект об отмене транспортного налога в России Фото: REUTERS

В Госдуму внесли законопроект, который предлагает освободить автовладельцев от уплаты транспортного налога. Инициатором документа выступила фракция «Справедливая Россия».

«Наша фракция вносит этот законопроект уже не первый раз ... Мы будем добиваться отмены несправедливого налога, потому что людей заставляют платить дважды – сам налог и акциз на бензин, заложенный в стоимость топлива», - заявил лидер фракции Сергей Миронов.

Миронов заявил, что еще в ноябре 2012 года идею об отмене налога поддержал российский лидер Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы, а также руководство министерства транспорта и Федерация автовладельцев России.

«Несколько лет назад за его отмену было собрано огромное количество подписей граждан на сайте российских общественных инициатив. Казалось бы, вопрос уже почти решен, но налог существует и по сей день», – отмтеил депутат.

Глава фракции также заявил, что многие россияне «просто не считают нужным его платить» этот налог. По его словам, они отлично знают, что акцизы, которые индексируются каждый год, уже заложены в стоимость бензина и дизельного топлива.

«Поскольку на фоне пандемии у подавляющего большинства граждан снизились доходы, будет справедливо освободить людей от этой финансовой кабалы», – добавил парламентарий.