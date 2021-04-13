Самолет со стороны Польши нарушил границу Белоруссии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вечером, в понедельник, 12 апреля, самолет со стороны Польши нарушил государственную границу Белоруссии. Об этом сообщили в Министерстве обороны республики. После инцидента в военное ведомство вызван польский военный атташе

Как говорится в сообщении Минобороны Белоруссии факт нарушения государственной границы был зафиксирован в 20 ч 45 мин.

«Зафиксирован факт нарушения Государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве со стороны Республики Польша неустановленным воздушным судном», - говорится в сообщении, размещенном на сайте военного ведомства, где уточняют, что позже самолет вернулся на польскую территорию.

В связи с данным инцидентом во вторник, 13 апреля, в Министерство обороны Белоруссии вызвали атташе по вопросам обороны при посольстве Польша в Минске. Еме заявили о необходимости проведения разбирательств по данному факту, а также информирования белорусской стороны о его результатах.