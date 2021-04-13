Врач опроверг попадание бактерий из кишечника в кровь при коронавирусе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вокруг коронавируса собирается все больше фейков и мифов. На днях ученые из клиники при университете в Алабаме заявили о том, что при коронавирусе бактерии якобы могут попадать из кишечника в кровь. Они утверждают, что COVID-19 настолько сильно поражает слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта, что в барьер между кровотоком и кишечником разрушается, и бактерии попадают в кровь.

Однако наши медики с этим категорически не согласны.

- Первое, что надо уточнить – в обследуемой группе пациентов было всего 30 человек, заболевших ковидом, а все исследования ученые проводили на крайне небольшом количестве плазмы крови, которую им удалось получить. И, главное, никакие бактерии они в крови не находили, только лишь определяли в плазме ДНК различных бактерий, - объяснил kp.ru заместитель директора по научной работе Университетской клиники МГУ Симон Мацкеплишвили.

По его словам, наличие в крови циркулирующих бактерий - это крайне тяжелое осложнение. Оно может привести к сепсису или даже септическому шоку, с высокой вероятностью смерти. К счастью, ничего подобного у 30 обследованных пациентов не было.

Симон Мацкеплишвили также отметил, что иммунная система человека всегда стоит на страже и не пропускает в кровь никаких бактерий.