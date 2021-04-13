Мишустин: семьям с детьми до 7 лет выплачено более 650 млрд рублей

Михаил Мишустин. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Более 650 миллиардов рублей уже выплачено российским семьям с детьми до трех лет, а также с детьми в возрасте от трех до семи лет. Такое заявление сделал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Сейчас выплаты на детей в возрасте от ноля до трех лет, от трех до семи лет не требуют заполнения заявлений, сами выплаты происходят автоматически, родители получают средства на карточки. Уже выплачено более 650 миллиардов рублей», - сказал глава кабмина, рассказывая президенту России Владимиру Путину о работе координационного центра правительства.

Как отметил премьер-министр, россиянам нравится эта программа, что можно увидеть это по опросам.

Напомним, ранее глава государства подписал указ о ранжировании выплат на детей от трех до семи лет, которое будет зависеть от среднедушевого дохода семьи. Помощь может составить 50, 75 или 100 процентов от прожиточного минимума по региону.