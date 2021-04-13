Внешний долг России с начала 2021 года снизился на $8,6 млрд Фото: REUTERS

Внешний долг России с начала текущего года снизился на 8,6 млрд долларов. Такие данные привел в своих материалах Банк России.

По данным регулятора, на 1 апреля 2021 года внешний долг страны составил 459,3 млрд долларов, что на 1,84 процента ниже показателя на начало текущего года.

Как сообщают в Центробанке, размер задолженности сократился в первую очередь за счет «снижения обязательств прочих секторов по внешним кредитам, а также уменьшения портфелей нерезидентов в суверенных ценных бумагах».

Как писал сайт kp.ru, днем ранее, 12 апреля, Центробанк представил статистику потерях россиян и банков страны от действий кибермошенников. Согласно данным, в 2020 году потери граждан выросли в полтора раза по сравнению с 2019 годом и составили почти 10 млрд рублей, и было проведено 773 008 банковских операций, совершенных без согласия клиентов, что на 34 процента больше, чем годом ранее.