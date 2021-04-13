Сенатор Цеков назвал решение о закрытии Турции правильным

Сенатор назвал Крым хорошей альтернативой Турции Фото: Ирина КАЛИНИНА

Член Совета Федерации России Сергей Цеков назвал решение о временной приостановке авиасообщения с Турцией правильным решение и оценил возможности Крыма принять у себя всех желающих отдохнуть во время майских праздников.

«Решение о закрытии Турции правильное. Я не считаю, что Турция — хороший регион для того, чтобы поправить здоровье и познакомиться с туристическими, культурными мероприятиями. В этой части Крым — уникальный регион: здесь и отдохнуть можно, и многое для себя открыть», - цитирует политика Ридус.

Он также выразил уверенность, что мест в отелях, санаториях и домах отдыха обязательно хватит, чтобы принять всех желающих.

«100% хватит для всех мест. Если сейчас начинать бронировать, больше двух недель до праздников, и объекты санаторно-курортные будут приведены в порядок. Любой масштаб достижим», - добавил сенатор.

Напомним, ранее первый вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович заявил, что на сегодняшний день на международном рынке заменить Турцию нечем, поскольку все остальные иностранные курорты существенно дороже.

«Турцию, конечно, если не откроют Египет, заменить нечем. Единственный, кто может конкурировать по ценам с ней, — это Египет», — цитирует Конторовича телеканал «360».