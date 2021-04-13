Производство вакцины "Спутник V" в Италии могут начаться в ближайшие месяцы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ожидает, что производство российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» на итальянском заводе Adienne начнется в ближайшие пару месяцев. Об этом сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Мы создаем рабочие места в странах, возможности для компаний. Одна из таких компаний, например, – это Adienne, итало-швейцарская компания. Мы ожидаем, что производство на итальянском заводе начнется в ближайшие пару месяцев», - сказал глава фонда в ходе брифинге во вторник, 13 апреля.

Дмитриев отметил, что Российский фонд прямых инвестиций готов поделиться технологиями производства препарат с другими странами и сотрудничать в духе партнерства.

РФПИ и компания Adienne Pharma&Biotech подписали соглашение о производстве "Спутника V" в Италии в конце марта текущего года.

Напомним, накануне появилось сообщение о планах Итальянского Национального института инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani («Спалланцани») и центра имени Гамалеи провести совместные научные испытания российской вакцины «Спутник V» в Риме. Для испытания «коктейля» из вакцин в самых различных комбинациях с другими препаратами необходимо будет привлечь 150 добровольцев.