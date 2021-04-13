Госдума в I чтении поддержала законопроект о создании банка данных экстремистских материалов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госдума РФ на пленарном заседании приняла в I чтении законопроект о создании государственной информационной системы - специализированного банка данных экстремистских материалов.

"Создание банка данных имеет целью обеспечение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, проводимых в рамках противодействия экстремистской деятельности, и организацию профилактических мероприятий, направленных на ее предупреждение", - уточняется в документе.

Изменения предлагается внести в статью 13 федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности". В пояснительной записке отмечено, что после признания информационных материалов экстремистскими в течение 30 дней будет положено вносить сведения о них в федеральный список экстремистских материалов. Согласно законопроекту, оператором системы будет Министерство юстиций России.

Отмечено, что закон вступает в силу в течение одного года со дня его официального опубликования.