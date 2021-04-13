Johnson & Johnson отложила применение своей вакцины от коронавируса в Европе Фото: REUTERS

Компания Johnson & Johnson приняла решение отложить применение своей вакцины от коронавирусной инфекции в европейских странах в связи с изучением сообщений о возможной связи использования препарата с образованием тромбов у вакцинированных.

Как сообщается в пресс-релизе компании, решение было принято после рекомендации американских регуляторов о приостановке использования вакцины в США. Речь идет о шести зарегистрированных в стране случаях возникновения тромбов после вакцинации.

«Мы также изучаем эти случаи с европейскими властями в сфере медицины. Мы приняли решение заблаговременно отложить применение нашей вакцины в Европе», - говорится в сообщении компании.

Напомним, Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) Министерства здравоохранения и социальных служб США рекомендуют приостановить использование вакцины Johnson & Johnson из-за возможного образования тромбов после ее введения. По данным СМИ, федеральные власти намерены остановить прививочную кампанию данным препаратом во всех государственных центрах.