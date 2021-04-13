Путин надеется, что школы к сентябрю 2021 решат проблему с организацией горячего питания

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что все российские школы к сентябрю текущего года решат проблемы с организацией горячего питания для учеников.

Российский лидер отметил, что данная проблема на сегодняшний день наблюдается во многих регионах страны.

«До сих пор во многих регионах есть большие претензии к тому, как это организовано … Надеемся, что все школы страны к сентябрю 2021 года будут уже в строю и смогут осуществлять эту функцию», - сказал глава государства, отметив, что Роспотребнадзор проведет дополнительное обследование школ, и уточнит, какие-то учебные заведения пока не готовы.

Путин добавил, что родительские комитеты должны получить возможность контроля за качеством горячего питания в школах. Как он сообщил, сегодня родительские комитеты достаточно часто не допускаются до проверок качества горячего питания, и «совершенно непонятно почему».

«Я понимаю, что нельзя с улицы в грязных галошах на кухню зайти, понятно, есть определенные санитарные требования, но … и это можно организовать должным образом», - отметил он.