Блокчейн-консультант дал прогноз по курсу биткоина

Стоимость биткоина достигла 62 тысяч долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Блокчейн-консультант, сооснователь проектов UniDAO и Solomonic Денис Смирнов прокомментировал информацию о том, что во вторник, 13 апреля, биткоин обновил исторический максимум и достиг показателя 62,7 тысячи долларов.

По словам эксперта, криптовалюта прошла период небольшой коррекции и теперь готова перейти к росту. Однако даже при этом стоит помнить, что абсолютного роста без откатов не бывает, добавил специалист.

«Поэтому можно ожидать, что спрос на него в течение какого-то времени будет продолжаться, но опять же с обязательной оговоркой, что постоянного роста без коррекции не бывает и утверждать, что он будет бесконечно расти, нельзя. В любом случае мы увидим ещё какую-то коррекцию через некоторое время», — цитирует Смирнова RT.

Добавим, ранее глава Центра экономических исследований «Института глобализации и социальных движений» Василий Колташов дал совет майнерам. Он отметил, что заработать на биткоинах можно, если продавать криптовалюту на максимумах, поэтому в случае заметного снижения цены необходимо избавиться от биткоинов, и снова приобтрести их, когда цена достигнет низшей точки, передает ФАН.