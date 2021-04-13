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Экономика13 апреля 2021 17:05

Блокчейн-консультант дал прогноз по курсу биткоина

Денис Смирнов уверен, что криптовалюта может укрепиться еще больше
Юлия ЩЕРБАКОВАЮлия ЩЕРБАКОВА
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Стоимость биткоина достигла 62 тысяч долларов

Стоимость биткоина достигла 62 тысяч долларов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Блокчейн-консультант, сооснователь проектов UniDAO и Solomonic Денис Смирнов прокомментировал информацию о том, что во вторник, 13 апреля, биткоин обновил исторический максимум и достиг показателя 62,7 тысячи долларов.

По словам эксперта, криптовалюта прошла период небольшой коррекции и теперь готова перейти к росту. Однако даже при этом стоит помнить, что абсолютного роста без откатов не бывает, добавил специалист.

«Поэтому можно ожидать, что спрос на него в течение какого-то времени будет продолжаться, но опять же с обязательной оговоркой, что постоянного роста без коррекции не бывает и утверждать, что он будет бесконечно расти, нельзя. В любом случае мы увидим ещё какую-то коррекцию через некоторое время», — цитирует Смирнова RT.

Добавим, ранее глава Центра экономических исследований «Института глобализации и социальных движений» Василий Колташов дал совет майнерам. Он отметил, что заработать на биткоинах можно, если продавать криптовалюту на максимумах, поэтому в случае заметного снижения цены необходимо избавиться от биткоинов, и снова приобтрести их, когда цена достигнет низшей точки, передает ФАН.