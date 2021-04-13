Ямальские семьи с детьми от 3 до 7 лет начали получать повышенные выплаты

Точный размер выплаты зависит от благосостояния семьи. Фото: правительство ЯНАО

Ямало-Ненецкий округ первым в России начал исполнять указ президента об улучшении поддержки семей с маленькими детьми. Сегодня, 13 апреля, жители региона получили первые повышенные выплаты на детей от 3 до 7 лет. Всего на повышенное пособие уже подали более 2300 заявлений.

Обратим внимание, что выплата на детей с 3 до 7 лет в регионе предоставлялась и ранее. В 2020 году она была увеличена в 8 раз – с 1038 до 8 350 рублей. Поддержку в прошлом году получили почти 15 000 ямальских детей. Сейчас для оказания еще более существенной помощи семьям, в которых доход ниже прожиточного минимума, внесены новые изменения. Теперь пособие составляет от 8 451,50 до 16 903 рублей на одного ребенка в зависимости от доходов семьи.

Закон вводит правило «нулевого дохода», согласно которому граждане должны иметь объективные причины отсутствия дохода, например, уход за ребёнком до 3 лет, лечение более 3 месяцев и другие.

Особое условие получения выплаты предусмотрено для лиц, ведущих традиционный образ жизни. Сведения о доходах им предоставлять не нужно. Планируется, что поддержку получат порядка 5 000 детей из 3 000 семей тундровиков.

«В прошлом году в своем послании в январе Президент озвучил новую меру поддержки – выплаты семьям с детьми от трех до семи лет с невысокими доходами. Мы тогда приложили все усилия, чтобы как можно быстрее их запустить, - сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. - Прошло буквально несколько недель, и мы первые в стране начали переводить деньги на карты семьям. В этом году правило доработали, и теперь есть возможность получать выплату в удвоенном размере, в размере прожиточного минимума на ребенка - это порядка 17 тысяч рублей. Приняли все необходимые изменения в законодательство. И уже с этой недели выплаты начинаются. Для их получения необходимо подать заявление в МФЦ, а органы соцзащиты все сделают сами».

Глава региона отметил, что в силу особенностей региона одними из первых получателей выплаты станут семьи тундровиков. Как известно, у них традиционно большие семьи, много детей, но при этом относительно невысокие доходы. Увеличенные выплаты будут еще одним хорошим подспорьем в поддержке многодетности на Ямале.

В семье Худи трое детей. Из них двое – от трех до семи лет. Семья ведет традиционный образ жизни – кочует по тундре, имеет оленье стадо около 150 голов. Родители мужа уже пожилые и переехали в поселок. Молодой семье достался в наследство чум. Клавдия Худи официально не работает, получает пособия.

«Дохода у нас никакого нет. Вчера смс-сообщение пришло, что нам одобрили выплаты. Это огромная помощь. Сначала подняли от тысячи до восьми, а теперь еще больше. Этого нам будет хватать на все: на продукты особенно, сейчас ведь на лето нужно будет закупаться», - говорит Клавдия Худи.