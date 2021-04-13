Госдума приняла в первом чтении законопроект о госучете беспилотников Фото: Александр ГЛУЗ

Во вторник, 13 апреля, Госдума России в первом чтении приняла проект закона, которым вводится государственный учет беспилотных гражданских воздушных судов весом до 30 килограммов, а также предусмотрено обязательное нанесение на них учетных опознавательных знаков.

Изменения предлагаются внести в статьи 33 и 34 Воздушного кодекса Российской Федерации.

Как уточняется, в документ говорит о том, что государственным учетом беспилотных гражданских воздушных судов с максимальной взлетной массой от 0,25 до 30 килограммов, ввезенных в России или произведенных в стране, будет заниматься Росавиация.

Проект закона также предлагает установить обязательность нанесения учетных опознавательных знаков на беспилотные гражданские воздушные суда.

Напомним, в конце прошлого года говорилось заместитель министра обороны России Алексей Криворучко сообщил, что в России создаются лазерные комплексы, предназначенные для борьбы с дронами.