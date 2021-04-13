Патриарх Кирилл заявил, что хлеб и вино для причащения не подвержены инфекции Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Святые дары, используемые для причастия, такие как хлеб и вино, не подвержены какой-либо инфекции. Такое заявление сделал патриарх Кирилл, открывая заседание Священного Синода.

В ходе своего первого в этом году очном заседании Синода Российской православной церкви патриарх коснулся вопроса о безопасности совершения таинств и обрядов, в частности причащения на фоне пандемии коронавируса.

«Мы ни в коем случае не подвергаем сомнению целительную силу Святых Христовых Таин! И доказательством служит то обстоятельство, что после причащения наши диаконы потребляют святые дары из общей чаши, и ни один из них не заболел и никогда не заболеет», - заявил патриарх Кирилл.

Как отметил патриарх, во время прочищения используют святые дары, ритуально приготовленные священником хлеб и вино, которые, по преданию, во ходе литургии превращаются в Тело и Кровь Христову. По его словам, из общей чаши потребляют святые дары и священнослужители, «там, где нет диаконов», в том числе он сам.