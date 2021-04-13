Уютные дворы и детские площадки: Единороссы предложили выделять больше денег на благоустройство городов и сёл

Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак обсудил с заместителем Председателя Правительства Маратом Хуснуллиным предложения по программе «Формирование комфортной городской среды». Фото: ER.RU.

«Единая Россия» предложила выделять из бюджета больше средств на благоустройство небольших городов и поселков. При этом, по мнению членов партии, в первую очередь необходимо приводить в порядок дворы и территории между домами. Какие именно объекты должны быть благоустроены в ближайшее время, будут решать сами жители. С 26 апреля по 30 мая пройдет всероссийское голосование, принять участие в котором может любой желающий. Впервые для голосования будет использована федеральная платформа «Формирование комфортной городской среды».

Проект «Формирование комфортной городской среды» в свое время появился благодаря инициативе «Единой России». Как сделать работу программы еще эффективнее, секретарь Генсовета партии Андрей Турчак 13 апреля обсудил с заместителем Председателя Правительства Маратом Хуснуллиным. Проанализировав обращения избирателей, единороссы предлагают расширить возможности проекта. Основной акцент, по их мнению, должен делаться на обустройство комфортной среды в шаговой доступности от дома. При этом необходимо использовать современные материалы и новейшие технологии.

- Свой двор с хорошими скамейками, озеленением, детской и спортивной площадками людям ближе и важнее, чем отремонтированный сквер или набережная, - отметил Андрей Турчак. - Мы предлагаем выделить мероприятия по благоустройству дворовых территорий в отдельный раздел программы, предусмотрев отдельное финансирование. При этом делать благоустройство междворовых, межквартальных проездов и использовать новейшие технологии и материалы, развивать «зелёный каркас городов».

Андрей Турчак также предложил увеличить финансирование для территорий с небольшой численностью населения, подняв минимальный порог до 100 миллионов рублей на регион. В таких малонаселенных регионах, как Чукотка, Еврейский и Ненецкий АО, Калмыкия, Камчатка, Сахалин и Магадан это позволит привести в порядок гораздо больше объектов.

Еще одно предложение единороссов касается всероссийского конкурса «Лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях». Андрей Турчак считает, что нужно расширить число его участников. Таким образом шансы городов на дополнительное финансирование проектов по благоустройству значительно возрастут.

- Предлагаем подумать над возможностью включить и города с численностью населения не до 100 тысяч человек, как сейчас, а до 200-300 тысяч человек. Кроме того, включить в конкурс поселки городского типа и, соответственно, продлить срок приема заявок для новых участников до 1 июля, - предложил секретарь Генсовета «Единой России».

Марат Хуснуллин поддержал все инициативы единороссов и пообещал, что даст поручение Минстрою проработать предложения совместно с членами партии. По словам зампреда Правительства, благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды» за последние годы было благоустроено около 83 тысяч дворов и общественных пространств. Самое главное, что территории приводили в порядок на основе пожеланий местных жителей.

- Наша долгосрочная цель состоит в том, чтобы доля граждан старше 14 лет, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, достигала 30%, - заявил Марат Хуснуллин. - И здесь мы видим возможность для объединения наших усилий с «Единой Россией» в информировании граждан о возможностях участия в жизни их городов, повышении ответственности за их дворы и общественные пространства. Уверен, что у нас с партией в этом совместные цели.

Федеральная программа «Формирование комфортной городской среды» стартовала в 2017 году. В ее основу лег партийный проект единороссов «Городская среда». Формируя бюджет на 2021 год, Правительство благодаря предложениям «Единой России» увеличило финансирование проекта на 2 миллиарда рублей. На эту сумму будут отремонтированы и благоустроены почти 900 дворов и общественных пространств в разных регионах России.