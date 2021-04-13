Врач-кардиолог: Половина последствий постковидного синдрома обусловлена шоковой травмой

Врач-кардиолог заявил, что половина последствий постковидного синдрома обусловлена шоковой травмой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Медики уже давно говорят о постоковидном синдроме, который наблюдается у переболевших COVID-19. Болезнь не проходит бесследно для организма и еще долго дает о себе знать. Как правило, человек ощущает слабость, упадок сил, головные и мышечные боли и еще множество симптомов.

Доктор медицинских наук, заместитель директора по научной работе Университетской клиники МГУ Симон Мацкеплишвили уверен, что чем легче человек переболел коронавирусом, тем дольше у него длится постковидный синдром. Более того, 80% людей, переболевших COVID-19, вовсе не возвращаются к тому уровню здоровья, который был у них до болезни. Поэтому им необходимо постепенное восстановление. По словам Мацкеплишвили, примерно половина последствий коронавируса обусловлена психологическими причинами, пережитой шоковой травмой.

- Однако мы видим и много серьезных изменений со стороны дыхательной системы, у некоторых людей развивается фиброз легких, есть неврологические проявления, кожные проявления желудочно-кишечные, нарушения деятельности сердечно-сосудистой системы, изменения на энцефалограмме и МРТ головного мозга, - объяснил медик kp.ru.

Мацкеплишвили уверен, что людям не мерещатся различные симптомы после болезни - они, действительно, есть.