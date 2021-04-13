Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество13 апреля 2021 17:51

ФАС возбудила дело против "Яндекса" за дискриминацию сторонних сервисов

Компании может быть назначен оборотный штраф от суммы выручки на рынке
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (4)Комментарии (4)
ФАС возбудила дело против "Яндекса" за дискриминацию сторонних сервисов

ФАС возбудила дело против "Яндекса" за дискриминацию сторонних сервисов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении компании «Яндекса» за дискриминацию сторонних сервисов в поисковой системе. Теперь компании может грозить оборотный штраф.

«ФАС возбудила дело в отношении Яндекс. Организация не исполнила предупреждение антимонопольного органа и продолжает создавать дискриминационные условия на рынке поиска в сети "Интернет"», - говорится в сообщении регулятора.

Как отмечается в заявлении, службе начала исследовать возможные антиконкурентные практики по продвижению сервисов группы «Яндекс» в поисковой выдаче, а также будет проводить оценку последствий, к которым привели или же могли привести такие действия.

В ФАС подчеркнули, что, если факт нарушения и ограничения конкуренции будет подтвержден, «Яндекс» может быть назначен оборотный штраф от суммы выручки на рынке.