ФАС возбудила дело против "Яндекса" за дискриминацию сторонних сервисов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении компании «Яндекса» за дискриминацию сторонних сервисов в поисковой системе. Теперь компании может грозить оборотный штраф.

«ФАС возбудила дело в отношении Яндекс. Организация не исполнила предупреждение антимонопольного органа и продолжает создавать дискриминационные условия на рынке поиска в сети "Интернет"», - говорится в сообщении регулятора.

Как отмечается в заявлении, службе начала исследовать возможные антиконкурентные практики по продвижению сервисов группы «Яндекс» в поисковой выдаче, а также будет проводить оценку последствий, к которым привели или же могли привести такие действия.

В ФАС подчеркнули, что, если факт нарушения и ограничения конкуренции будет подтвержден, «Яндекс» может быть назначен оборотный штраф от суммы выручки на рынке.