Путин: власти должны получать не "причесанные", а объективные данные о проблемах россиян. Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин заявил, что власти должны получать не "причесанные", а объективные данные о проблемах россиян.

"Обратная связь должна поступать из регионов. Нужно наладить эту работу, чтобы нужная информация, не "причесанная", не красиво оформленная, а именно объективная информация поступала в соответствующие структуры, накапливалась и обрабатывалась", - сказал Путин во время посещения координационного центра правительства РФ в комплексе гостиницы "Украина" в Москве.

Он назвал новый координационный центр кабмина "современным инструментом управления", который наглядно реагирует на происходящие события.

По словам президента, необходимо, чтобы "реально нужная информация <…> поступала в соответствующие информационные блоки и была бы использована для принятия решений и их корректировки".

При этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заверил главу государства, что правительство работает именно в таком ключе.

"То, о чем вы говорите, является стратегическим направлением на сегодня. Это обобщение, сбор обратной связи от граждан, от людей и соответствующие управленческие решения", - цитирует главу кабмина ТАСС.

Путин выразил надежду на то, что и дальнейшем работа будет проводиться в таком ключе.