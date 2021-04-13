Совбез ООН прервал заседание из-за флага Косово в кадре Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций прервал заседание по ситуации в Косово и ушел на закрытые консультации после того, как представитель края показалась в кадре на фоне флага Косово.

Россия попросила убрать атрибутику Косово, поскольку самопровозглашённую республику не признают восемь членов Совбеза ООН.

«Мы не против участия представителей Косово в нашем заседании. Это уже установлено практикой. Так или иначе, я бы хотел обратить внимание членов Совета на тот факт, что госпожа Гервала (представительница Косово) сидит на фоне эмблемы Косово», - сказал перед началом заседания первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Российский дипломат напомнил, что Косово не является всеми признанным государством, и завил о необходимости попросить представителя Косово либо сменить фон или убрать флаг самопровозглашённой республики.

Представитель Великобритании Чанака Викремасинг заявил, что заседание продолжать можно, отметив, что речь идет не о формальном заседание Совета, к которому правила процедуры применялись бы официально, и напомнил, что в предыдущий раз представитель Косово также выступал на таком же фоне.

«Так что мы не видим каких-либо причин просить ее сменить фон в ходе выступления», - отметил британский дипломат.

Совбез все таки удалился на закрытые консультации, и онлайн-трансляция прервалась.