Умер Ричард Раш, режиссёр фильма "Трюкач"

Американский режиссёр Ричард Раш умер в возрасте 91 года в своём доме, сообщает издание Variety. Отмечается также, что он давно страдал от пробktм со здоровьем.

Ричард Раш был дважды номинирован на премию "Оскар" в 1981 году за фильм "Трюкач" (The Stunt Man), вышедший в 1980 году. Фильм был представлен в номинациях "Лучший режиссёр" и "Лучший адаптированный сценарий".

- Его запомнят за ряд знаменательных фильмом, снятых в 1960-1970, кульминацией его творчества стал фильм "Трюкач" 1980 года, номинированный на "Оскар" в нескольких категориях, многие считают его одним из лучших фильмов всех времен, - рассказала Variety жена Ричарда Раша.

Ранее сайт KP.ru сообщал о смерти французского режиссёра, обладателя "Оскара", Бертрана Тавернье. Он умер на 80-м году жизни.