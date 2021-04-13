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Общество13 апреля 2021 18:20

Вывозные рейсы из Турции организует S7

Переоформлять на рейсы будут только российских граждан
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Вывозные рейсы из Турции организует S7

Вывозные рейсы из Турции организует S7

Фото: Иван ВИСЛОВ

Чартерные рейсы для возвращения своих пассажиров из Турции организует авиакомпания S7. С графиком соответствующих рейсов граждане смогут ознакомиться на сайте компании.

«Для возвращения путешественников в Россию будут организованы чартерные рейсы, с расписанием которых можно ознакомиться на сайте s7.ru», - говорится в сообщении компании, где уточнили, что авиакомпания будет переоформлять на рейсы из Турции в Россию только российских граждан.

В графике на сайте авиакомпании значатся 23 рейса.

Напомним, днем ранее, 12 апреля, было принято решение приостановить авиасообщение с Танзанией и Турцией на полтора месяца - с 15 апреля по 1 июня. При этом регулярное авиасообщение между Москвой и Стамбулом сохранится, однако будет ограничено двумя рейсами в неделю. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что стабилизации в мире по коронавирусу пока не наблюдается, а большинство заболевших COVID-19 россиян возвращаются именно из Турции

Как писал сайт kp.ru, российские авиакомпании сообщили о своей готовности вернуть деньги за билеты в Турцию и Танзанию.