Джо Байден созвонился с Владимиром Путиным

Путин и Байден провели телефонный разговор Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент США Джо Байден созвонился с президентом России Владимиром Путиным, сообщил Белый дом.

В сообщении на сайте Кремля отмечается, что разговор прошёл по инициативе американской стороны.

Во время разговора 13 апреля 2021 года главы государств обсудили нынешнее состояние отношений США и России. Байден подтвердил приглашение Путина на Климатический саммит. Мероприятие пройдёт 22-23 апреля 2021 года в формате видеоконференции.

Оба президента заявили, что готовы продолжать диалог по важнейшим направлениям глобальной безопасности, и отметили, что это не только в интересах России или США, но и всего мира.