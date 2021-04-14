Едем на Кавказ: Почта Банк к пятилетнему юбилею запустил квест «Я люблю тебя, Россия!»

Фото: igrapb.ru

Увлекательный квест «Я люблю тебя, Россия!» запустил Почта Банк накануне своего пятилетия. Участников конкурса ждут 100 ценных подарков, а также главный приз — незабываемое путешествие в Северную Осетию. Компанию счастливчику в поездке составят президент Почта Банка Дмитрий Руденко и телеведущая Валерия Дергилёва. Победитель не только посетит главные достопримечательности гостеприимного Кавказа, но и снимет красоты этого удивительного края на камеру Go Pro Hero Black 9, которую он получит в подарок накануне поездки.

Все, что нужно для участия в конкурсе, - зарегистрироваться на сайте квеста и выполнить десять заданий, которые буду появляться на портале каждые три рабочих дня. Выиграет тот, кто ответит на все вопросы и потратит на задания меньше всего времени. Квест посвящен географии нашей страны, так что, отвечая на вопросы, его участники смогут не только выиграть призы, но и расширить свой кругозор. Кроме того, выполняя задания, игроки узнают много нового о работе Почта Банка, масштабах его деятельности, социальной миссии, точках обслуживания, продуктах и сервисах.

Принять участие в конкурсе может любой желающий, однако, чтобы пройти некоторые задания, необходимо быть клиентом Почти Банка. Стать им можно прямо во время игры — все нужные для этого ссылки размещены на портале квеста.

Конкурс продлится до конца мая. Свои достижения в игре и общий рейтинг лидеров участники виртуального состязания могут отслеживать в личном кабинете. Имена победителей будут объявлены 31 мая на сайте квеста, а также на страницах Почта Банка в социальных сетях.

Обладатели второго и третьего места получат в подарок умную колонку Яндекс.Станция и бесценного собеседника — виртуального голосового помощника Алису. Еще 97 лучших участников квеста выиграют электронные сертификаты GifteryCard номиналом 1500 рублей. Их можно потратить на покупки в любом магазине - партнере акции.

Главный приз - путешествие в Северную Осетию - ждет обладателя первого места уже в июне. Вместе с президентом Почта Банка Дмитрием Руденко и телеведущей Валерией Дергилёвой победитель приедет на открытие отделения банка в маленький поселок, расположенный высоко в горах. Счастливчик побывает в знаменитом «городе мертвых» Даргавсе, который часто называют кавказским Мачу-Пикчу, и посетит Аланский мужской монастырь с его богатой многовековой историей. И, конечно, путешественников ждет знакомство с кавказской кухней: пикник в долине живописных Мидаграбинских водопадов, мастер-класс по приготовлению настоящих осетинских пирогов и праздничный ужин в национальных традициях.