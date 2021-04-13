Власти ДНР сообщили, что Украина официально отказалась расследовать дело о гибели ребёнка при обстреле

Власти Украины отказались проводить разбирательство по факту гибели пятилетнего мальчика и мужчины при обстреле ДНР, сообщает представительство самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- Украинская сторона официально отказалась проводить разбирательства по фактам гибели мужчины 22 марта в Александровке и пятилетнего мальчика в Александровском 2 апреля, обвинив ДНР в инсценировке, - сказано в сообщении представительства ДНР в СЦКК.

Отмечается также, что о своём решении Киев сообщил в ходе переговоров подгруппы по безопасности в Донбассе. В представительстве предоставили часть переговоров с украинской стороной.