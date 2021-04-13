Байден предложил Путину провести встречу в ближайшие месяцы

Джо Байден Фото: REUTERS

В ходе состоявшегося телефонного разговора президент США Джо Байден предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину провести встречу в ближайшие месяцы в третьей стране. Об этом сообщает Белый дом.

«Президент Байден подтвердил свою цель построения стабильных и предсказуемых отношений с Россией в соответствии с интересами США и предложил провести в ближайшие месяцы встречу на высшем уровне в третьей стране для обсуждения всего спектра вопросов», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Байден, отвечая на вопрос журналиста, сообщил, что считает своего Путина «убийцей» и не собирается подбирать выражения в отношении российской власти. Американский лидер снова сообщил о якобы вмешательстве в американские выборы в минувшем 2020 году, обвинив в этом Москву, и сказал, что его российский коллега заплатит за это.

Президент России, в свою очередь, комментируя слова американского коллеги, пожелал ему здоровья и вспомнил детское выражение: «Кто как обзывается, тот так и называется», отметив, что это не просто шутка, а выражение со смыслом, а также предложил Байдену пообщаться в онлайн-режиме.