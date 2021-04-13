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Политика13 апреля 2021 19:04

Госдума: Отключение РФ от Visa и MasterCard маловероятно, но технически страна готова

По словам Анатолия Аксакова, отключение приведет к репутационным и экономическим потерям
Ася КУЗНЕЦОВА
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Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что отключение России от международных платёжных систем Visa и MasterCard маловероятно, но технически страна к этому готова.

- Visa и MasterCard занимают 75% российского рынка. Это оборот даже не в десятки, а около сотни триллионов рублей. Это огромный заработок, который они потеряют, если их потребуют отключиться от российского рынка, - приводит ТАСС слова Аксакова.

Он также отметил, что отключение России от платёжных систем спровоцирует репутационные и экономические потери. Аксаков надеется, что Госдеп США не примет подобного решения.