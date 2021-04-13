Юрий Маликов вспомнил о своем знакомстве с лидером «Песняров» Леонидом Борткевичем

Леонид Борткевич скончался 13 апреля Фото: Павел МАРТИНЧИК

13 апреля скончался лидер белорусского ансамбля «Песняры» Леонид Борткевич, ему был 71 год. Друг музыканта, создатель и руководитель ВИА «Самоцветы» Юрий Маликов рассказал о последних днях жизни артиста.

- Мы общались с 1973 года. В последний раз виделись примерно два года назад. Леня потрясающий вокалист, уважаемый в творческом мире. Мне кажется, что Россия в первую очередь потеряла великого музыканта, - делится с mk.ru Маликов.

Долгое время Леонид Борткевич жил в Америке. Вернулся в начале двухтысячных и даже принял участие в нескольких выступлениях.

- Он появился как руководитель части коллектива «Песняры» – там у них сложная схема, я в этом не разбираюсь. Но он представлял свою новую программу как Леонид Борткевич и солисты ансамбля «Песняры». Мы встретились на одном из выступлений, долго беседовали, общались, выпивали чаек: я за рулем был, - делится Юрий Маликов.

Он с горечью вспоминает о друге. Говорит, что Леонид Борткевич был добрым и отзывчивым, никогда не отказывал в помощи.

- То, что я узнал сегодня о его уходе... Для меня и для моей супруги – шок. Сложно поверить, что Лени не стало. Мои искренние соболезнования – от себя, от всей моей семьи и коллектива, - сказал Маликов.

Ранее сообщалось, что Белорусский артист из легендарных «Песняров» умер на 72-ом году жизни. Менее чем через полтора месяца, 25 мая, у него должен был быть день рождения.