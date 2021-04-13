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Политика13 апреля 2021 19:51

Байден объявил о выводе войск из Афганистана до 11 сентября

О планах президента США сообщает Washington Post со ссылкой на источники
Ася КУЗНЕЦОВА
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Президент США Джо Байден намерен вывести все силы США из Афганистана

Президент США Джо Байден намерен вывести все силы США из Афганистана

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент США Джо Байден планирует до 11 сентября 2021 года вывести все силы США из Афганистана. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с планами.

- Если мы нарушаем крайний срок 1 мая, о котором договорилась предыдущая администрация без ясного плана выхода, мы вернёмся к войне с "Талибаном", а это не является национальным интересом, как считает Байден, - сообщил источник WP.

Издание также отмечает, что Байден планирует в среду, 14 апреля, объявить о своём решении.