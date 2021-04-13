Горбачев: российско-американский саммит поможет двум странам строить отношения по-новому

Михаил Горбачев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев убежден, что российско-американский саммит поможет Москве и Вашингтону строить отношения по-новому. Такое заявление он сделал после сообщения о разговоре президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина, а также об их возможной встрече.

«Приветствую предложение президента США Джо Байдена о проведении российско-американской встречи на высшем уровне», - приводит «Интерфакс» слова Горбачева.

Экс-президент СССР напомнил, что ранее неоднократно призвал руководителей России и США к проведению подобной встречи, «поскольку только так можно начать по-новому выстраивать двусторонние отношения». Горбачев также отметил, что у стран уже есть подобный опыт. «Я имею в виду мои встречи с президентом Рейганом в Женеве и Рейкьявике», - уточнил он.

Напомним, в ходе состоявшегося накануне телефонного разговора американский президент предложил своему российскому коллеге провести встречу в ближайшие месяцы в третьей стране «для обсуждения всего спектра вопросов», которые затрагивают интересы двух стран. Как отметили в Кремле, глава Белого дома высказал заинтересованность в нормализации двусторонних отношений и обеспечении стратегической стабильности.