Политолог объяснил, почему Байден предложил Путину встретиться

Американский президент предложил провести встречу в третьей стране Фото: REUTERS

Политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров оценил решение американского президента провести встречу с Владимиром Путиным.

Глава США предложил российскому лидеру провести переговоры на территории третьей страны. Причем провести встречу он хочет в ближайшие месяцы.

Политолог допускает, что «мы не совсем верно оценивали стратегию Байдена». По его мнению, позиция американского президента напоминает отношения в эпоху холодной войны.

- Но в то время, когда интересы Советского Союза признавались и с Советским Союзом было принято договариваться... Сейчас Россия готова отстаивать свои принципиальные позиции, - отмечает Шатров в беседе с Rt.

Учитывая внешнеполитические риски, в США рассудили, что «надо опираться если не на сильных партнеров, то на сильных оппонентов».

При этом решение начать диалог напрямую связано с шагами, которые Россия приняла в этом направлении. Была проведена большая работа для перезапуска диалога.

- Если бы Россия сама не протянула руку и не предложила переговоры, то, наверное, Байден бы так не поступил. Мне кажется, это реакция на взвешенную, серьезную и принципиальную позицию России... Вполне возможно, у нас найдётся больше тем переговоров, чем ядерная безопасность и климат, - предположил политолог.