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Политика13 апреля 2021 20:07

Эрдоган: сотрудничество Турции с Россией останется прежним

Турецкий президент заявил после разговора с Путиным, что каналы диалога между странами работают успешно
Ася КУЗНЕЦОВА
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Эрдоган назвал разговор с Путиным очень продуктивным

Эрдоган назвал разговор с Путиным очень продуктивным

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Каналы диалога между Турцией и РФ работают успешно, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он также назвал очень продуктивным последний телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в пятницу, 9 апреля.

- С Путиным был очень продуктивный разговор, обсудили туризм, Украину, ситуацию в Карабахе. Я считаю, что каналы диалога с Россией, которые мы держим открытыми, независимо от обстоятельств, действительно работают успешно в предотвращении кризисов в нашем регионе, - рассказал Эрдоган во время телеобращения после заседания правительства.