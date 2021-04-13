Эрдоган: сотрудничество Турции с Россией останется прежним

Эрдоган назвал разговор с Путиным очень продуктивным Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Каналы диалога между Турцией и РФ работают успешно, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он также назвал очень продуктивным последний телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в пятницу, 9 апреля.

- С Путиным был очень продуктивный разговор, обсудили туризм, Украину, ситуацию в Карабахе. Я считаю, что каналы диалога с Россией, которые мы держим открытыми, независимо от обстоятельств, действительно работают успешно в предотвращении кризисов в нашем регионе, - рассказал Эрдоган во время телеобращения после заседания правительства.