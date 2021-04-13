Джоан Роулинг сообщила о выходе 12 октября своей новой книги "Рождественская свинья"

Джоан Роулинг Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Британская писательница Джоан Роулинг анонсировала выход новой книги для детей под названием «Рождественская свинья». По ее словам, новая приключенческая история должна выйти в свет 12 октября.

Роулинг рассказала, что она написала рождественскую историю о приключениях мальчика, который пошел искать пропавшую в сочельник любимую игрушку Dur Pig.

«"Рождественская свинья" - трогательная, занимательная приключенческая история о любви одного ребенка к своей игрушке и о том, как далеко он пойдет, чтобы найти ее», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте писательницы.

Как отмечается, это отдельная история, не связанная с предыдущими работами Роулинг, и эта книга подходит для детей старше восьми лет.

Напомним, в марте две книги Джоан Роулинг о Гарри Поттере номинировали на международную престижную литературную премию «Ясная поляна». Из 40 работ в списке значились произведения «Гарри Поттер и Орден Феникса», а также «Гарри Поттер и Дары Смерти». При этом член жюри премии Павел Басинский отметил, что присутствие творений британской писательницы в лонг-листе смотрится «вполне органично».