Вратарь "Локомотива" Гилерме дисквалифицирован на два матча: показывал жесты фанам "Спартака"

Вратарь "Локомотива" Гилерме. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Голкипер московского "Локомотива" Маринато Гилерме получил два матча дисквалификации за то, что показывал оскорбительные жесты фанатам "Спартака" во время матча 25 тура чемпионата России в минувшее воскресенье, 11 апреля. Его клуб победил принципиальных соперников со счетом 2:0.

Сегодня, 13 апреля, прошло заседание КДК РФС, на котором было разбирательство эпизодов с участием вратаря "Локо" на игре, прошедшем на поле "РЖД Арены". В отношении голкипера решение было принято довольно суровое.

- Оскорбительные жесты со стороны Гилерме - он дисквалифицирован на два матча чемпионата России и оштрафован на 50 тыс. рублей, - приводит слова главы КДК РФС Артура Гигорьянца ТАСС.

"Помилования" в отношении вратаря "Локомотива" не будет - он не извинился за свое поведение. И при этом, такое наказание является минимальным, поскольку ранее за такие нарушения он не привлекался.

Согласно расписанию чемпионата России по футболу, Гилерме не сможет выйти на поле в двух ближайших поединках своей команды против ФК "Ростов" и ФК "Тамбов".