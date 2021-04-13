Климатолог: Через 30 лет в Москве будет также жарко летом, как в Ростове-на-Дону Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Росгидромете отметили, что в России климат теплеет с большей скоростью, чем в среднем в мире. За минувшее десятилетие прирост температуры в два раза обогнал среднемировой показатель.

Замдиректора Института физики атмосферы имени Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов отметил, если ситуация не изменится, то уже через 30 лет в Москве будет так же жарко летом, как в Ростове-на-Дону.

Средние дневные температуры будут достигать 28-30 градусов, а в зимнее время будет около ноля: ночами маленький минус, дней – небольшой плюс.

- Все это может случиться уже в текущем веке, буквально через 30 лет. При этом Ростов-на-Дону на тысячу километров южнее Москвы. Так что селиться лучше там, где водоемы, леса. Там всегда прохладнее, - говорит Владимир Семенов в беседе с Life.ru.

Глобальное потепление влияет не только на погоду, но здоровье. Особенно от высоких температур страдают люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

- Если в мегаполисе несколько дней держится жара в +29 градусов, то раскаляется асфальт. Это приводит к дополнительному росту показателя. Все же одно дело жара для жителя Каира или Рио-де-Жанейро, а вот наш организм привык к другим температурам, - заключил эксперт.