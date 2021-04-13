"Аэрофлот" с 15 апреля будет выполнять два регулярных рейса из Москвы в Стамбул

Авиакомпания "Аэрофлот" планирует с 15 апреля по 1 июня 2021 года выполнять два регулярных рейса между Москвой и Стамбулом. В сообщении представителей компании сказано, что сначала в Стамбул и из Стамбула будут выполнены рейсы 16 и 18 апреля, а затем самолёты по этому направлению будут летать дважды в неделю.

В компании также отметили, что пассажирам, чей рейс отменили, предложат переоформить билет на новые рейсы без оплаты переоформления и без взимания за разницу в тарифах.

Также без взимания разницы в тарифах и платы за переоформление обменяют билеты для пассажиров с билетами по направлениям Москва-Стамбул, Москва-Анталья, Санкт-Петербург-Стамбул и Санкт-Петербург-Анталья. Речь идёт о тех, чья поездка была запланирована на даты с 15 апреля по 1 июня или с неиспользованными билетами в одну сторону.