Картину Да Винчи "Спаситель мира" нашли на яхте саудовского принца и снова потеряли

Самую дорогую картину в мире нашли на яхте саудовского принца и снова потеряли Фото: REUTERS

Самая дорогая картина в мире "Спаситель мира" авторства Леонардо да Винчи нашлась на 134-метровой яхте Serene, принадлежащей саудовскому наследному принцу Мухаммеду бен Салману, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Картина была продана на аукционе за рекордные 450,3 миллиона долларов в 2017 году, а затем исчезла. С того момента её ни разу не выставляли на публике. Эксперты предполагали, что полотно закрыли в хранилище в Швейцарии.

Источник издания рассказал, что по крайней мере до конца 2020 года картина "Спаситель мира" оставалась на судне наследного принца Саудовской Аравии, но затем яхту отправили на ремонт, а картину перевезли, и она снова исчезла для публики. The Wall Street Journal отмечает, что сейчас полотно перевезли в тайное место на территории Саудовской Аравии.

Ранее сайт KP.ru рассказывал, что в 2017 году российский миллиардер бывший владелец "Уралкалия" Дмитрий Рыбников продал картину "Спаситель мира" на аукционе Christie's в Нью-Йорке. С этого момента она находилась в в филиале Лувра в Абу-Даби, но в сентябре 2018 года презентацию полотна отменили без объяснения причин. В марте 2019 года сотрудники музея сообщили, что не знают, где находится картина.