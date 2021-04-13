Иран выпустил ракету по израильскому судну в Аравийском море

В Аравийском море иранская ракета была выпущена по израильскому судну, сообщает Al-Arabiya. Ранее об атаке на израильское судно Hyperion около побережья эмирата Фуджейра в ОАЭ сообщил телеканал Al-Mayadeen со ссылкой на источники.

Al-Arabiya сообщает, что атакованное судно для перевозки автомобилей принадлежит Израилю. Также отмечается, что после ракетного удара Hyperion продолжило путь, несмотря на повреждения.

Израильская телерадиокомпания "Кан" сообщила в своём Twitter о сообщении в системе безопасности Израиля, что утром на на израильский корабль около берегов ОАЭ было совершено "нападение ракетой, выпущенной с корабля или беспилотника".