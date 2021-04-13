Путин провёл разговор с президентом Финляндии

Путин рассказал президенту Финляндии о разговоре с Байденом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Финляндии Саули Ниинистё рассказал о своём разговоре с американским главой государства Джо Байденом, сообщается на сайте Кремля.

Также отмечается, что по просьбе финского коллега Путин описал планы России по решению кризиса на Украине. Ниинистё назвал действия Киева "провокационными" и подчеркнул целенаправленное обострение обстановки властями Украины на линии соприкосновения.

Путин и Ниинистё также обсудили отношения России и Финляндии, обменялись мнениями по некоторым вопросам международной повестки. Российский президент также рассказал коллеге о запланированном с Байденом саммите в третьей стране.

Ранее сайт KP.ru рассказывал, что сегодня, 13 апреля, американский президент позвонил Путину и отметил в разговоре, что обеспечение безопасности и контроль вооружения остаются интересами не только России и Америки, но и всего мира.