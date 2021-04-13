Голикова про остающихся в Турции россиян: Мы их вывезем

Отдыхающие в настоящее время в Турции россияне смогут закончить свой отдых там, а затем вернуться домой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россияне, отдыхающие сейчас в Турции, могут закончить свой отдых и потом вернуться в Россию, заявила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова. Она также отметила, что им не стоит беспокоиться - всех их вывезут домой, вовзратные рейсы для туристов сохраняются.

- Граждане не должны беспокоиться, кто оказался в Турции, и кто хочет побыть там то время, которое по путёвке, мы их вывезем, тут проблем быть не должно, - отметила Голикова в эфире телеканала "Россия 24".

Зампред правительства также отметила, что граждане, которые не смогли уехать, могут улететь в другие страны по договорённости с Ростуризмом или перенести поездку.

Вчера, 12 апреля, как сообщал сайт KP.ru, российский оперштаб сообщил о приостановке сообщения с Турцией и Танзанией, с 15 апреля до 1 июня 2021 года.

Сегодня сайт KP.ru сообщил, что авиакомпания "Аэрофлот" объявила о сохранении регулярных рейсов Москва-Стамбул дважды в неделю.