"Локомотив" сделал заявление по поводу оскорблений в адрес вратаря Гилерме

Вратарь "Локомотива" Гилерме - один из героев матча со "Спартаком". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вечером во вторник, 13 апреля, "Локомотив" сделал заявление по поводу того, что произошло с вратарем клуба Маринато Гилерме. В команде считают, что их голкипер, ставший одним из героев важной игры со "Спартаком". подвергся атаке со стороны фанатов соперника. И они остались без наказания, что вызывает сожаление. А за своего футболиста в "Локо" - горой.

- Мы все – Совет директоров, руководство клуба, тренерский штаб, игроки и сотрудники клуба, воспитанники Академии – выражаем полную поддержку нашему голкиперу, лидеру команды Маринато Гилерме. В течение всего матча в его адрес звучали оскорбительные выкрики и скандирования расистского характера, - говорится в официальном заявлении "Локомотива".

"Локомотив" отмечает, что отлично сыгравший в том поединке вратарь заслуживает только самых теплых слов за всю ситуацию, которая произошла с ним:

- Маринато Гилерме заслуживает самых лестных слов за то, что в такой ситуации он проявил высочайший профессионализм и практически всю игру сохранял хладнокровие, что нашло отражение в финальном счёте на табло, - отмечается в сообщении "Локомотива".

Напомним, что "Локомотив" выиграл у "Спартака" со счетом 2:0 матч 25 тура РФПЛ и сократил до 1 балла отставание в турнирной таблице Премьер-Лиги. А Гилерме же по итогам заседания КДК РФС получил дисквалификацию на 2 игры. Он пропустит матчи с ФК "Ростов" и ФК "Тамбов".