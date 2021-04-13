Разведка США: Россия не заинтересована в вооружённом столкновении с Америкой

Американская разведка оценила вероятность военного конфликта с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Национальная разведка США опубликовала доклад об основных угрозах в 2021 году. В нём сказано, что Россия остаётся главным соперником США в космической сфере, в области оружия массового уничтожения и кибербезопасности.

- Мы ожидаем, что Москва будет искать возможности для прагматического сотрудничества с Вашингтоном на своих собственных условиях, - сказано в документе.

В докладе американской разведки также говорится, что Россия формирует "большой, разнообразный и современный набор нестратегического оружия", который может доставить ядерные и обычные боеголовки. По мнению спецслужб США, Москва считает подобные системы средством сдерживания противников и контроля враждебности по отношению к России, а также противостояния войскам США и их союзников около своих границ.

Также в докладе отмечается, что Россия попытается подорвать влияние Вашингтона, ослабить альянсы западных стран и показывать способность управлять мировыми событиями в качестве главного игрока в многополярном мире.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что разведка США обвинила Россию в очернении Байдена на выборах президента 2020 года.