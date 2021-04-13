В Нижнем Новгороде проводится масштабная модернизация уличного освещения

Около 11 тысяч новых уличных светильников смонировано в Нижнем Новгороде в рамках энергосервисного контракта с международной сетевой компанией «Боос Лайтинг Групп». Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на встрече с президентом «Боос Лайтинг Групп» Георгием Боосом и главой Нижнего Новгорода Юрием Шалабаевым.

— К моменту заключения энергосервисного контракта освещенность Нижнего Новгорода была на 30% ниже норматива. Нам важно, чтобы к юбилею город выглядел по-настоящему ярко, причем во всех смыслах этого слова, - подчеркнул Глеб Никитин.

Энергосервисный контракт, предполагающий масштабное обновление уличного освещения в Нижнем Новгороде, был заключен по итогам открытого конкурса в декабре 2020 года. В марте подрядчики приступили к работам.

- По данным на середину апреля, в Нижний Новгород доставлено около 17 тысяч светодиодных светильников из 65-ти тысяч запланированных, а также 300 шкафов управления. Смонтировано уже порядка 11 тысяч уличных светильников и 100 шкафов управления наружным освещением, - пояснил Глеб Никитин.

Помимо новых светильников, в городе будет установлено специальное оборудование с программным обеспечением, позволяющим регулировать яркость уличного освещения как в автоматическом режиме, так и вручную, а также выявлять и оперативно устранять неполадки.

Новые светильники нижегородцы уже могут оценить на Южном бульваре, улицах Янки Купалы, Лескова, на бульваре 60-летия Октября, проспекте Ленина, в микрорайоне Щербинки-1 и во многих других местах.

- Я был на этих улицах до и после замены уличных светильников. Разница колоссальная! Благодаря применению современных технологий при использовании новых светильников город экономит около 69% средств, ранее уходивших на оплату электроэнергии. Именно из этой экономии и оплачивается энергосервисный контракт, без дополнительных затрат из городского бюджета, - сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

В денежном выражении сумма ежегодной экономии муниципальных расходов на уличное освещение составит примерно 150 млн рублей в год. Кроме того, уже в период выполнения контракта экономия бюджетных средств города превысит 760 млн рублей, которые можно будет направить на другие городские нужды.

Работы по модернизации уличного освещения планируется завершить до 1 июля 2021 года. Всего в Нижнем Новгороде насчитывается около 75 тысяч уличных светильников, часть из них была заменена ранее в рамках программ по благоустройству и нацпроекта «Безопасные качественные автомобильные дороги».