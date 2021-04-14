Сменил имидж: Порошенко заподозрили в пластике

Лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко Фото: Кадр видео

Бывший президент Украины, а ныне депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» (ЕС) Петр Порошенко появился на Согласительском совете депутатских фракций в новом образе: посвежел, сделал новую стрижку и избавился от кругов под глазами.

Экс-глава государства удивил своим внешним видом и всех присутствующих на встрече коллег, и журналистов. Так, издание «Страна.ua» обратило внимание, на обувь Порошенко – он надел новые лоферы от Louis Vuitton стоимостью около 24 000 гривен (примерно 875 долларов США).

Так Порошенко выглядел во время своего президентства Фото: REUTERS

Предположительно, над лицом 55-летнего бывшего лидера Незалежной поработали пластические хирурги. По крайней мере, в этом уверены многие пользователи соцсетей и специалисты.

Петр Порошенко пришел на Согласительский совет депутатских фракций в новом образе Фото: Кадр видео

По словам украинского пластического хирурга Сергея Дербака, который работает с политиками и местными звездами шоу-бизнеса, Порошенко «невероятно помолодел, и это замечательно», и он «однозначно» сделал пластику: «Наконец-то ему кто-то из специалистов помог избавиться от мешков под глазами».

Порошенко охотно фотографируется со сторонниками Фото: GLOBAL LOOK PRESS

К слову, об обуви. Как писал сайт kp.ru, ранее коллега Порошенко по Верховной раде Михаил Добкин рассказал, что в начале 2000-х парламентарии дали тому обидное прозвище «Туфель» из-за того, что прижимистый миллионер всегда ходил в старых стоптанных ботинках.

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