В МВД опровергли слухи о новом штрафе за резину не по сезону

Ранее СМИ сообщили, что не «переобувших» машину вовремя автомобилистов начнут штрафовать с 1 июня 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Проект постановления о новых штрафах для водителей, которые не «переобули» свою машину по сезону вовремя, пока находится только в стадии разработки, поэтому говорить о сроках введения норматива в силу рано, сообщили в пресс-службе МВД.

Таким образом, в министерстве внутренних дел России опровергли слухи о том, что с 1 июня 2021 года автомобилистов начнут штрафовать за зимние шины летом и наоборот.

«В целях гармонизации перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, ведется разработка соответствующего проекта постановления правительства РФ, который в настоящее время проходит процедуру согласования», - пояснил ТАСС представитель ведомства.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее СМИ сообщили, что новый штраф за несоответствие шин сезону буден введен с первого дня лета, а его сумма составит 500 рублей.