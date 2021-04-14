Apple пообещала показать свои новинки 20 апреля

Apple проведет следующую презентацию 20 апреля Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Американская корпорация Apple официально назвала дату весенней презентации «яблочных» новинок. Мероприятие состоится 20 апреля штаб-квартире Apple в Купертино (штат Калифорния) и, предположительно, пройдет в режиме видеоконференции. Начало в 20:00 по московскому времени.

При этом в сообщении, опубликованном на сайте компании, не уточняется, какие именно новые устройства она собирается показать поклонникам своей продукции.

Однако ранее в прессу просочились кое-какие сведения о свежих гаджетах. Напомним, как писал сайт kp.ru, предполагается, что на весенней презентации компания представит миру не менее трех новинок – очередное поколение планшетов iPad Pro, умная метка AirTag и обновление TWS-гарнитуры AirPods.

Ожидается, что «гвоздем программы» все же станет метка AirTag, о которой говорят еще с 2020 года. С помощью этого гаджета можно будет найти абсолютно любую вещь – от ключей до автомобиля на парковке.